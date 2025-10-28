Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Ao Minuto

Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente - Big Brother
03:06

Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente

Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela - Big Brother
05:37

Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa - Big Brother
04:48

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas» - Big Brother
02:09

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável - Big Brother
00:24

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge - Big Brother
04:47

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si - Big Brother
02:25

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra» - Big Brother
02:37

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»

Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana - Big Brother
03:44

Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana

Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações - Big Brother
03:56

Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações

Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa - Big Brother
03:03

Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa

«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se - Big Brother
02:45

«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se

Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode - Big Brother
03:15

Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode

«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana - Big Brother
03:09

«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana

Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada - Big Brother
03:57

Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada

«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio - Big Brother
06:35

«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu - Big Brother
09:57

A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro - Big Brother
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações - Big Brother
06:28

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa - Big Brother
03:49

Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa

«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga - Big Brother
02:46

«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga

Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
04:45

Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer»

«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos - Big Brother
06:54

«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos

«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes - Big Brother
02:50

«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes

Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos» - Big Brother
07:51

Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos»

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

  • Secret Story
  • Há 1h e 47min
Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho - Big Brother
A ex-concorrente d'O Triângulo faz hoje 30 anos e presenteou os fãs com fotos únicas do filho.

É dia de festa para Isa Oliveira! A ex-concorrente d'O Triângulo completa 30 anos e celebrou a data especial ao lado do namorado, Domingos Terra, e do filho de ambos, Duarte Maria.

Nas redes sociais, Isa Oliveira partilhou um conjunto de fotografias amorosas do filho e, na legenda, fez uma reflexão sobre os 30 anos de vida. 

«“Trintei”… e não podia ser mais feliz e abençoada ❤️ obrigada a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, fizeram parte do meu dia! 💫», pode ler-se. 

Domingos Terra reagiu à publicação: «Amo vos ❤️».

Pode ver tudo na galeria que preparámos para si!

