Iury Mellany despediu-se do Secret Story - Desafio Final com emoção e elegância, conquistando o carinho do público até ao último momento.

Após a grande final, Iury esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde refletiu sobre a sua participação no programa e revelou como está a viver esta nova fase da sua vida.

Percorra a galeria e veja as imagens mais marcantes da ex-concorrente dentro e fora da casa!