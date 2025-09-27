Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Ao Minuto

22:00
Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...» - Big Brother
05:08

Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»

21:48
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal» - Big Brother
11:18

Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

21:36
Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?» - Big Brother
07:15

Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»

19:56
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer - Big Brother
02:14

Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer

19:55
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora - Big Brother
03:23

Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora

19:54
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns» - Big Brother
02:45

Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»

19:51
Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero» - Big Brother
01:50

Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero»

19:40
Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha» - Big Brother
04:55

Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha»

19:33
Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa» - Big Brother
03:54

Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa»

19:33
Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados - Big Brother
03:10

Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados

18:58
Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha» - Big Brother
02:34

Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha»

18:53
A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas - Big Brother
03:42

A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas

18:52
No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha» - Big Brother
03:10

No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha»

18:40
Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu» - Big Brother
04:05

Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu»

18:39
Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?» - Big Brother
03:03

Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?»

18:25
Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera - Big Brother
03:36

Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera

18:13
Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça» - Big Brother
06:23

Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça»

17:52
Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite» - Big Brother
01:48

Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite»

17:43
Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí» - Big Brother
13:44

Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí»

17:23
Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui» - Big Brother
03:37

Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui»

16:50
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação - Big Brother

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

16:48
Leandro pensa ter descoberto o segredo de Lídia - Big Brother
02:45

Leandro pensa ter descoberto o segredo de Lídia

16:39
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente - Big Brother

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

16:10
Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida» - Big Brother
01:31

Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»

16:01
Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...» - Big Brother
11:25

Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

  • Secret Story
  • Há 3h e 38min
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão - Big Brother
Afonso Leitão e Catarina Miranda continuam a surpreender os fãs após saírem da casa do Big Brother Verão. Apesar de ainda não assumirem qualquer namoro, a dupla mostra-se cada vez mais próxima, partilhando momentos de cumplicidade que alimentam a curiosidade sobre a relação entre os dois.

Desde a saída da casa do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm surpreendido os fãs ao serem vistos juntos com frequência, mostrando que a cumplicidade entre ambos vai muito além do reality show.

Na tarde deste sábado, 27 de setembro, Catarina recorreu aos stories do Instagram para partilhar um registo composto por quatro fotografias, acompanhado da legenda: “A vida ultimamente (Era só jogo)”. As imagens reforçam o quanto a dupla continua próxima e parecem confirmar que a amizade ou ligação especial que começou no programa se mantém sólida fora da casa.

Durante o tempo que passaram dentro da casa mais vigiada do país, surgiram várias especulações sobre o futuro da relação entre Afonso e Catarina. Enquanto alguns acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia, outros apontam sinais de que a conexão entre ambos pode ser algo mais profundo.

Ainda sem qualquer confirmação oficial sobre namoro, a verdade é que  têm sido inseparáveis, tendo partilhado também muitas fotografias em família e com amigos

Percorra a galeria que preparámos para descobrir todos os momentos que provam que a ligação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua inabalável.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

