Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Afonso Leitão e Catarina Miranda continuam a surpreender os fãs após saírem da casa do Big Brother Verão. Apesar de ainda não assumirem qualquer namoro, a dupla mostra-se cada vez mais próxima, partilhando momentos de cumplicidade que alimentam a curiosidade sobre a relação entre os dois.

Desde a saída da casa do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm surpreendido os fãs ao serem vistos juntos com frequência, mostrando que a cumplicidade entre ambos vai muito além do reality show.

Na tarde deste sábado, 27 de setembro, Catarina recorreu aos stories do Instagram para partilhar um registo composto por quatro fotografias, acompanhado da legenda: “A vida ultimamente (Era só jogo)”. As imagens reforçam o quanto a dupla continua próxima e parecem confirmar que a amizade ou ligação especial que começou no programa se mantém sólida fora da casa.

Durante o tempo que passaram dentro da casa mais vigiada do país, surgiram várias especulações sobre o futuro da relação entre Afonso e Catarina. Enquanto alguns acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia, outros apontam sinais de que a conexão entre ambos pode ser algo mais profundo.

Ainda sem qualquer confirmação oficial sobre namoro, a verdade é que têm sido inseparáveis, tendo partilhado também muitas fotografias em família e com amigos.