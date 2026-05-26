Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Uma família bonita por dentro e por fora, que conquistou os portugueses.

Mónica Sofia e Rubim Fonseca continuam a ser apontados como um dos casais mais sólidos e discretos do panorama mediático nacional. Juntos há cerca de 22 anos, construíram uma relação longe dos holofotes mais intensos, apesar da exposição televisiva de ambos ao longo das suas carreiras.

Antes de ganharem maior notoriedade em formatos de reality show - Mónica entrou na Quinta das Celebridades e Rubim na 1ª Companhia - já eram conhecidos do público pela carreira na moda. A relação acabou por se consolidar fora das câmaras, mantendo-se firme ao longo do tempo.

Do casamento nasceram dois filhos, Mia, de 16 anos, e Kenzo, de 14, que completam uma família frequentemente destacada pela sua união e discrição. Mia Fonseca e Kenzo Fonseca têm crescido longe da exposição excessiva, algo que o casal sempre procurou preservar.

Hoje, continuam a ser vistos como uma das famílias mais estáveis e admiradas, mantendo uma relação construída ao longo de mais de duas décadas, muito antes da fama associada aos realities.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens desta família muito acarinhada pelos portugueses.