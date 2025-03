Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Que máximo! Veja aqui as imagens de um jantar romântico e de luxo entre Rita Almeida e Marcelo Palma.

A relação de Rita e Marcelo não podia estar a correr melhor. Depois de se terem conhecido e apaixonado dentro do Secret Story, fora da casa continuam mais felizes do que nunca.

O casal tem partilhado vários registos amorosos nas redes sociais, levando os fãs da dupla 'Marita' à loucura! A mais recente partilha foi feita por Marcelo Palma. O ex-concorrente mostrou um jantar de luxo partilhado com Rita, no famoso restaurante «A Costa, By Olivier».

