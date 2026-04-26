Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

Entre luxo, passeios em Lisboa e momentos em família, Jéssica vive dias felizes ainda que marcados pela distância do noivo.

De volta à realidade após dez semanas intensas no Secret Story 10, Jéssica Jeremias regressou com o coração cheio, sobretudo pelo tão aguardado reencontro com os filhos, Noa e Kendrick. As primeiras horas fora da casa foram dedicadas à família, num ambiente de emoção e proximidade, compensando o tempo de ausência.

Apesar do cansaço, a ex-concorrente rapidamente mergulhou numa rotina marcada por algum luxo e momentos especiais, entre passeios por Lisboa, tempo de qualidade com os filhos e refeições em restaurantes exclusivos como o 'ACosta' e o 'JNcQUOI'.

Fora da casa, Jéssica mostra-se mais forte e determinada, refletindo sobre a experiência intensa que viveu e preparando-se para novos projetos. No entanto, nem tudo está completo neste regresso: o noivo, Wilson Manafá, continua longe devido a compromissos profissionais na China, tornando esta fase também marcada por saudade, apesar de se manterem próximos à distância.