Joana D’Albuquerque tem novo carrão de luxo. E as imagens impressionam qualquer um

A ex-concorrente impressionou ao mostrar o novo carro de luxo.

Joana D'Albuquerque tem um novo carro e mostrou tudo nas redes sociais.

Na imagem partilhada no Instagram, Joana surge sorridente ao lado do carro, um Mercedes, decorado com um vistoso laço azul, num momento que transmite claramente a emoção da conquista.

Sempre bem-humorada e sem filtros, a ex-concorrente fez ainda questão de brincar com a situação, agradecendo de forma irónica “ao fundo de investimento dos meus pais que não tem limites!!!!!”.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do novo carro de Joana D'Albuquerque.