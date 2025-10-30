Ao Minuto
14:28
05:55
Marisa Susana diz que Marisa carregou no segredo de Pedro «para tirar o foco» e a cara dela diz tudo
14:26
03:56
Casal com Ana? Interesse de Pedro nas mulheres da casa é tema. E isto é o que Marisa tem a dizer
14:15
03:08
Leandro atira: «O (segredo do) Pedro é lógico como a batata». Raquel reage: «A casa toda tem certezas»
12:26
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
09:16
04:56
Casal em confronto. Marisa vira costas a Pedro Jorge: «Não sabes jogar sozinho, és um cobarde»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Marisa Susana diz que Marisa carregou no segredo de Pedro «para tirar o foco» e a cara dela diz tudo
Há 19 min
Casal com Ana? Interesse de Pedro nas mulheres da casa é tema. E isto é o que Marisa tem a dizer
Há 21 min
Leandro atira: «O (segredo do) Pedro é lógico como a batata». Raquel reage: «A casa toda tem certezas»
Há 32 min
Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025
Há 2h e 1min
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Há 2h e 21min
Bárbara Parada revela a 'banda sonora' das viagens com Francisco Monteiro e ninguém esperava
Há 2h e 28min
Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…»
Há 2h e 31min
Mais Vistos
01:04
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
Ontem às 18:05
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Há 2h e 21min
Notícias
Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025
Há 2h e 1min
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Há 2h e 21min
Bárbara Parada revela a 'banda sonora' das viagens com Francisco Monteiro e ninguém esperava
Há 2h e 28min
EXCLUSIVOS
01:50
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
26 out, 23:36
FORA DA CASA
Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025
Há 2h e 1min
Bárbara Parada revela a 'banda sonora' das viagens com Francisco Monteiro e ninguém esperava
Há 2h e 28min
Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…»
Há 2h e 31min
TVI Reality
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
26 out, 22:15
05:02
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
23 out, 17:46
Outros Sites
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!
Há 7 min
selfie