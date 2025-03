Joana Diniz: Da «angústia» da separação à clareza de uma mulher «incrível»

Joana Diniz abriu o coração sobre uma fase mais difícil da sua vida.

Após sair do Secret Story - Desafio Final com um honroso terceiro lugar, Joana Diniz esteve no programa «Dois às 10» e abriu o coração sobre um período mais delicado da sua vida.

A ex-concorrente falou da altura em que se separou de Flávio Miguel, em novembro de 2024, após um casamento que durou pouco mais de quatro meses.

«Fechei-me numa bolha de medo de pânico, de angústia, de agonia, perdi a autoconfiança, perdi o amor próprio, só que eu estava sempre a rir», contou Joana Diniz a Cristina Ferreira.

A jovem disse que o lhe custou mais «foi o ter falhado, foi ‘o que é que eu tenho que não dá certo? Ou melhor o que é que eu não tenho? O porquê de não dar? O que é que eu fiz ou o que é que eu não faço?», questionou.

Questionada sobre a conclusão a que chegou com todas essas perguntas, Joana Diniz afirmou segura e sem medos: «Eu sou incrível», disse de sorriso orgulhoso estampado no rosto.

