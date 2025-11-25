Ao Minuto

12:59
Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações - Big Brother
06:43

Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações

12:16
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade» - Big Brother
13:42

Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»

11:34
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira - Big Brother
05:49

Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira

11:18
Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos» - Big Brother
05:18

Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos»

11:17
Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo» - Big Brother
04:56

Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo»

11:03
Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...» - Big Brother
07:34

Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»

10:55
Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!» - Big Brother
02:18

Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!»

09:32
Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...» - Big Brother
08:12

Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...»

01:38
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical - Big Brother
02:45

Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical

01:29
Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes - Big Brother
03:19

Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes

01:20
Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars» - Big Brother
03:30

Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars»

01:13
Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem» - Big Brother
06:57

Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem»

00:12
Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado - Big Brother
03:09

Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado

00:01
Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro - Big Brother
08:29

Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro

23:55
Tenso! Pedro e Leandro em forte picardia: «O ridículo que tu te tornas» - Big Brother
07:04

Tenso! Pedro e Leandro em forte picardia: «O ridículo que tu te tornas»

23:31
Leandro descai-se sobre o seu segredo em conversa com Bruna? «Posso estar a dizer demais» - Big Brother
08:24

Leandro descai-se sobre o seu segredo em conversa com Bruna? «Posso estar a dizer demais»

23:19
Leandro justifica a Bruna a ausência na explicação do seu segredo. E é comovente - Big Brother
08:24

Leandro justifica a Bruna a ausência na explicação do seu segredo. E é comovente

23:09
Dylan faz aviso a Inês: «Não te atrevas a dar um dedinho (…) manda-a a dar uma volta» - Big Brother
04:37

Dylan faz aviso a Inês: «Não te atrevas a dar um dedinho (…) manda-a a dar uma volta»

22:54
Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha» - Big Brother
02:04

Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha»

22:38
Liliana atira-se aos colegas: «Vão levar comigo até ao fim! Isto é uma ameaça!» - Big Brother
03:13

Liliana atira-se aos colegas: «Vão levar comigo até ao fim! Isto é uma ameaça!»

22:34
Liliana ataca colegas por chamarem «planta» a Fábio e o clima aquece: «Tu é que és rebaixada!» - Big Brother
02:17

Liliana ataca colegas por chamarem «planta» a Fábio e o clima aquece: «Tu é que és rebaixada!»

22:31
Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!» - Big Brother
01:02

Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!»

22:30
Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos» - Big Brother
05:41

Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos»

22:24
Ana junta-se a Pedro contra Leandro: «Usas os mesmos argumentos há dois meses, és cansativo» - Big Brother
04:16

Ana junta-se a Pedro contra Leandro: «Usas os mesmos argumentos há dois meses, és cansativo»

22:21
Clima aquece! Leandro dança na cara de Pedro após troca de galhardetes - Big Brother
02:23

Clima aquece! Leandro dança na cara de Pedro após troca de galhardetes

