João Monteiro faz pedido caricato a Cristina Ferreira. E as imagens são imperdíveis

João Monteiro fez um pedido caricato a Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira e João Monteiro são um dos casais mais falados do momento. Os dois partilham vários registos juntos no dia a dia, onde a boa energia e o sentido de humor imperam e desta vez não foi diferente.

Nos stories do Instagram, João Monteiro brincou com o facto de a namorada, Cristina Ferreira, adorar tirar fotografias e mostrou algumas imagens desses momentos.

Nas imagens, João Monteiro fez um pedido caricato à apresentadora da TVI: 'Ó Cristina, não quero que me tires fotografias', lê-se na legenda de uma das fotos.

