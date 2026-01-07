José Castelo Branco de volta aos realities? Fotografias com influencers revelam regresso surpreendente

José Castelo Branco regressa ao cenário que o tornou inesquecível há 13 anos. O socialite anunciou nas redes sociais que voltou à tribo africana, desta vez acompanhado por três influenciadores portugueses.

13 anos depois de ter deixado Portugal em choque com a sua participação em "Perdidos na Tribo", José Castelo Branco volta a pisar solo africano. O socialite embarcou numa nova “aventura tribal”, mas desta vez não enfrenta a aventura sozinho.

A acompanhá-lo nesta jornada estão três jovens influenciadores portugueses, numa experiência que traz memórias do célebre reality show da TVI exibido em 2011. Naquela altura, José Castelo Branco protagonizou momentos hilariantes e controversos que ainda hoje são recordados pelo público.

O anúncio do regresso foi feito pelo próprio nas redes sociais, de forma sucinta, mas eficaz. Através de uma publicação no Instagram, o socialite confirmou:

«Cheguei à tribo», pode ler-se na legenda.

José Castelo Branco tem vindo a documentar a experiência em tempo real, partilhando registos fotográficos e vídeos ao lado dos três influenciadores.