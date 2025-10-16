Kim Kardashian: A estrela de reality show e empresária acaba de lançar produto controverso

Kim Kardashian volta a surpreender com novo lançamento. Veja a galeria.

Kim Kardashian continua a provar que sabe como ninguém dominar o mundo da moda e das redes sociais. A empresária e estrela norte-americana voltou a dar que falar, desta vez por causa do lançamento de um produto... controverso.

A empresária apresentou esta terça-feira, 14 de outubro, uma nova linha de roupa íntima que está a dar que falar — e a dividir opiniões em todo o mundo. Chama-se “The Ultimate Bush” e consiste em cuecas com pelos sintéticos que imitam pelos púbicos.

Ao longo do tempo, entre looks arrojados, produções de alta-costura e momentos mais descontraídos, Kim Kardashian mostra por que continua a ser uma das figuras mais influentes da cultura pop.

Nas redes sociais, as reações não tardaram: milhares de fãs elogiaram a sua originalidade, enquanto outros não esconderam o espanto perante este lançamento provocador. Amor ou polémica, uma coisa é certa — Kim Kardashian nunca passa despercebida.

