Kim Kardashian: A estrela de reality show e empresária acaba de lançar produto controverso

16:06
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre' - Big Brother

15:24
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe» - Big Brother
02:09

15:19
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito - Big Brother
01:28

15:13
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’ - Big Brother
08:35

15:06
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?» - Big Brother
03:31

15:00
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
06:29

14:52
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema» - Big Brother
01:34

14:51
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros - Big Brother
07:53

13:58
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida - Big Brother
03:45

13:28
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais» - Big Brother
06:47

13:21
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina» - Big Brother
05:59

12:44
‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido - Big Brother

12:37
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente - Big Brother
02:51

12:21
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida - Big Brother
04:34

12:02
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta - Big Brother
01:22

11:49
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa - Big Brother
01:20

11:38
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente - Big Brother
00:51

11:36
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera - Big Brother
00:53

11:28
Após tensão com Vera, Inês entrega 'vantagem' a concorrente inesperado - Big Brother
00:55

11:25
Raquel entrega envelope a Pedro Jorge e este riposta: «Se (...) num mês, ela nem queira ver em três...» - Big Brother
02:12

11:18
Leandro não deixa nada por dizer a Dylan: «Não tenho de te pedir desculpa» - Big Brother
01:37

10:59
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente - Big Brother
02:34

10:57
«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente - Big Brother
02:34

10:50
«É só para meteres nojo»: Estala a discussão entre Marisa Susana e Ana Cristina sobre o pequeno-almoço - Big Brother
04:03

10:41
Gritos pela manhã entre Ana Cristina e Marisa Susana. O motivo? Ovos estrelados - Big Brother
01:35

Kim Kardashian: A estrela de reality show e empresária acaba de lançar produto controverso

Kim Kardashian volta a surpreender com novo lançamento. Veja a galeria.

Kim Kardashian continua a provar que sabe como ninguém dominar o mundo da moda e das redes sociais. A empresária e estrela norte-americana voltou a dar que falar, desta vez por causa do lançamento de um produto... controverso. 

A empresária apresentou esta terça-feira, 14 de outubro, uma nova linha de roupa íntima que está a dar que falar — e a dividir opiniões em todo o mundo. Chama-se “The Ultimate Bush” e consiste em cuecas com pelos sintéticos que imitam pelos púbicos.

Ao longo do tempo, entre looks arrojados, produções de alta-costura e momentos mais descontraídos, Kim Kardashian mostra por que continua a ser uma das figuras mais influentes da cultura pop.

Nas redes sociais, as reações não tardaram: milhares de fãs elogiaram a sua originalidade, enquanto outros não esconderam o espanto perante este lançamento provocador. Amor ou polémica, uma coisa é certa — Kim Kardashian nunca passa despercebida.

Percorra a galeria e veja as imagens poderosas da influenciadora. 

Temas: Kim Kardashian

