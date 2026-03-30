Lágrimas, beijos arrebatadores e abraços sentidos: as imagens do reencontro de João com a namorada

Veja as imagens do momento mais emotivo da noite.

João, o mais recente concorrente expulso do Secret Story 10, protagonizou um dos momentos mais emotivos da gala deste domingo ao reencontrar a namorada, Adriana.

Sem esperar vê-la — até porque a relação é recente e dura há apenas quatro meses —, o ex-concorrente foi apanhado de surpresa.

Assim que viu Adriana, João não conseguiu conter a emoção e desfez-se em lágrimas. Seguiram-se abraços apertados e beijos arrebatadores, num reencontro intenso.

O momento, vivido em direto, ficou marcado pela autenticidade dos sentimentos e tornou-se um dos pontos altos da noite. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja tudo.