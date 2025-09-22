Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

A cadeira quente do Secret Story 9 aqueceu e no centro de todas as atenções voltaram a estar Fábio e Liliana. Os concorrentes foram criticados por quase toda a casa pelas últimas polémicas que têm protagonizado e houve gritos, lágrimas e até palmas irónicas.
Tudo começou quando os concorrentes comentavam o facto de Fábio não ter assumido que tinha sido ele o autor de uma frase polémica que apareceu no televisor da casa na passada sexta-feira, onde Pedro era adjetivado pelo colega como «otário» e «falso». Os colegas da casa acusaram Fábio de cobardia e o caldo entornou.
A tensão aumentou (e muito) quando Bruno acusou Liliana de estar não ter protegido Fábio nesta situação, quando foi a própria quem o «atiçou» ao ir contar-lhe que Pedro teria feito um comentário desagradável sobre ela. O ex-futebolista foi mais longe e considerou que a colega dá demasiada abertura a Fábio, para quem diz ter um namorado cá fora.
Liliana não se deixou ficar e acusou Bruno de «também andar a dançar kizomba com outras tendo mulher» e o concorrente não gostou de ouvir.
O ponto alto de tensão da cadeira quente chegou quando Marisa Susana considerou que Liliana consegue «levar as pessoas de arrasto» e «manipular» as pessoas. Os ânimos exaltam-se e a concorrente levantou-se para enfrentar a colega. No fim, acabou em lágrimas de desespero.
Ainda durante esta discussão, Fábio afirmou que «se tivesse namorada, ela nunca entraria na casa». Os colegas ficaram estupefactos com a afirmação e reagiram com aplausos irónicos.
Houve também ainda uma discussão entre Vera e Leandro, e as meninas da casa não se inibiram de criticar Fábio por todas as atitudes que tem tido, quer com Pedro, quer com Liliana, que já lhe disse que tem namorado e ele continua a insistir.
