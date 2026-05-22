Lara Moniz irreconhecível após transplante capilar. As fotografias do antes e depois impressionam

A ex-concorrente deixou de lado a peruca e assumiu o seu cabelo natural.

Lara Moniz está diferente e mais confiante do que nunca. A ex-concorrente d'O Triângulo surpreendeu os seguidores ao assumir, em abril de 2026, o seu cabelo natural, abandonando as perucas que usava habitualmente.

A decisão surge meses depois de um transplante capilar realizado em novembro de 2025, uma intervenção que a jovem escolheu fazer para "diminuir" a testa, uma insegurança que a acompanha desde criança. Na altura, foram retiradas unidades foliculares da parte de trás da cabeça para serem aplicadas na zona frontal.

Após meses de recuperação, Lara deu finalmente o passo que os seguidores não esperavam: mostrou o cabelo natural e deixou as perucas para trás.