Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Dylan Fonte e Inês Gama estão a viver dias inesquecíveis nos Estados Unidos. Depois de Las Vegas, o casal do Secret Story 9 rumou a Los Angeles e tem partilhado imagens em Hollywood que estão a conquistar os fãs.

Dylan Fonte e Inês Gama estão a aproveitar ao máximo umas férias de sonho nos Estados Unidos. A viagem, oferecida a Dylan durante a sua participação no Secret Story 9, ganhou um significado ainda mais especial quando o jovem decidiu convidar Inês para o acompanhar, em pleno direto.

Na altura, o convite surpreendeu tudo e todos. Os dois ainda não tinham assumido qualquer relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que acabaria por terminar dias depois, também em direto. A decisão gerou polémica, dividiu opiniões e marcou uma das fases mais comentadas da edição.

Meses depois, a viagem tornou-se realidade. O casal começou por explorar Las Vegas, onde partilhou fotografias cheias de cumplicidade, entre hotéis icónicos, luzes vibrantes e paisagens de cortar a respiração. Agora, seguem viagem por Los Angeles, com novas imagens que revelam momentos descontraídos, românticos e felizes.

Nas redes sociais, os seguidores têm reagido com entusiasmo às partilhas, elogiando a química e a felicidade dos dois. A polémica ficou para trás e, ao que tudo indica, Dylan e Inês estão focados em aproveitar cada segundo desta experiência única.

Percorra a galeria e veja como está a ser a viagem.