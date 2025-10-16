Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

A casa do Secret Story 9 ficou em choque com a suposta desistência de Leandro. O que os colegas não sabem é que tudo faz parte de uma missão secreta da Voz - Veja o momento em imagens.

😱 Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com “desistência” inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!

O Secret Story 9 viveu um dos momentos mais intensos desta edição. Esta quinta-feira, Leandro surpreendeu todos os concorrentes com o anúncio da desistência, deixando a casa em choque.

As reações foram imediatas: lágrimas, abraços e expressões de pura incredulidade tomaram conta da casa mais vigiada do país.

No entanto, o que os concorrentes não sabem é que Leandro não desistiu — está apenas em missão secreta, a mando da Voz, que pretende testar as emoções e a união dentro do grupo.

👉 Veja as imagens do momento e todas as reações dos colegas, que acreditam ter perdido um dos jogadores mais marcantes desta edição.