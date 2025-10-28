Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

Veja todas as reações à descoberta do segredo de Marisa Susana.

Leandro protagonizou um dos momentos mais marcantes do Secret Story 9. Durante o Última Hora, o concorrente decidiu arriscar tudo e desvendou segredo de Marisa Susana.

Leandro apresentou a sua teoria e disse acreditar que o segredo de Marisa Susana é “Casei comigo própria”. A aposta gerou expectativa entre os colegas e o público, mas a confirmação não tardou: o concorrente acertou em cheio.

Com mais um segredo revelado, o jogo ganha nova dinâmica e as suspeitas voltam a intensificar-se entre os concorrentes do Secret Story 9.

Marisa Susana confirmou a veracidade do segredo e celebrou o momento com euforia, feliz pela conquista de Leandro.

O momento rapidamente se tornou tema de conversa dentro da casa e nas redes sociais, com muitos a elogiar a coragem de Marisa e a perspicácia de Leandro.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações ao segredo.