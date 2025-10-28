Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: Veja as reações impagáveis em fotos

Ao Minuto

13:07
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?» - Big Brother
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

12:21
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges» - Big Brother
04:58

Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

11:22
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis - Big Brother
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

11:14
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação» - Big Brother
08:11

Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

10:53
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida» - Big Brother
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

02:00
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance - Big Brother
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

00:57
Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração» - Big Brother
01:50

Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»

00:55
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio - Big Brother
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

00:50
Tenso. Marisa confronta Pedro Jorge: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança» - Big Brother
04:50

Tenso. Marisa confronta Pedro Jorge: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança»

00:45
Bruna perde a cabeça e arrasa Fábio: «És um cão», «Banana» - Big Brother
06:27

Bruna perde a cabeça e arrasa Fábio: «És um cão», «Banana»

00:40
Tensão no ar: Liliana desconfortável com quarto secreto de Fábio e Ana - Big Brother
02:50

Tensão no ar: Liliana desconfortável com quarto secreto de Fábio e Ana

00:25
Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no» - Big Brother
02:39

Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no»

00:10
Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia - Big Brother
02:15

Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia

00:00
Leandro promete levar Bruna ao limite - Big Brother
02:55

Leandro promete levar Bruna ao limite

23:56
«Gang dos frescos» a tremer? Veja a discussão de Leandro com Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
19:56

«Gang dos frescos» a tremer? Veja a discussão de Leandro com Marisa e Pedro Jorge

23:51
Bruno interrompe Liliana e é implacável: «Desculpa lá, vou discordar» - Big Brother
05:36

Bruno interrompe Liliana e é implacável: «Desculpa lá, vou discordar»

23:49
«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra - Big Brother
07:49

«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra

23:45
Imperdível! Pedro Jorge e Leandro em confronto: «Tu não estás bem» - Big Brother
02:54

Imperdível! Pedro Jorge e Leandro em confronto: «Tu não estás bem»

23:43
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa - Big Brother
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

23:42
Numa discussão com Marisa Susana, Pedro Jorge lança farpa a Liliana: «Não está a aprender nada de jeito» - Big Brother
01:36

Numa discussão com Marisa Susana, Pedro Jorge lança farpa a Liliana: «Não está a aprender nada de jeito»

23:38
Dylan atira à cara de Liliana: «Tu usaste-os para jogo de provocação» - Big Brother
02:19

Dylan atira à cara de Liliana: «Tu usaste-os para jogo de provocação»

23:32
Ana arrasa Fábio: «Ele não está aqui a fazer nada, está aqui por ela» - Big Brother
02:39

Ana arrasa Fábio: «Ele não está aqui a fazer nada, está aqui por ela»

23:20
Bruno é frontal: «Ó Leandro, temos de ser corretos» - Big Brother
05:22

Bruno é frontal: «Ó Leandro, temos de ser corretos»

23:18
Bruna acusa Marisa: «Se fosse outra pessoa qualquer tinhas-te passado da marmita» - Big Brother
04:55

Bruna acusa Marisa: «Se fosse outra pessoa qualquer tinhas-te passado da marmita»

23:05
Leandro rebenta depois do Especial: «Quiseram-me enervar e enervaram» - Big Brother
06:47

Leandro rebenta depois do Especial: «Quiseram-me enervar e enervaram»

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: Veja as reações impagáveis em fotos

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: Veja as reações impagáveis em fotos - Big Brother
Veja todas as reações à descoberta do segredo de Marisa Susana.

Leandro protagonizou um dos momentos mais marcantes do Secret Story 9. Durante o Última Hora, o concorrente decidiu arriscar tudo e desvendou segredo de Marisa Susana.

Leandro apresentou a sua teoria e disse acreditar que o segredo de Marisa Susana é “Casei comigo própria”. A aposta gerou expectativa entre os colegas e o público, mas a confirmação não tardou: o concorrente acertou em cheio.

Com mais um segredo revelado, o jogo ganha nova dinâmica e as suspeitas voltam a intensificar-se entre os concorrentes do Secret Story 9.

Marisa Susana confirmou a veracidade do segredo e celebrou o momento com euforia, feliz pela conquista de Leandro.

O momento rapidamente se tornou tema de conversa dentro da casa e nas redes sociais, com muitos a elogiar a coragem de Marisa e a perspicácia de Leandro.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as reações ao segredo. 

