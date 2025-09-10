Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

Ao Minuto

13:00
Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos» - Big Brother
02:31

Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»

12:55
Liliana avisa Fábio: «Lá fora não vai ser fácil». Ele atira: «Eu e tu contra o mundo até tem a sua graça» - Big Brother
02:57

Liliana avisa Fábio: «Lá fora não vai ser fácil». Ele atira: «Eu e tu contra o mundo até tem a sua graça»

12:52
Liliana pica Fábio: «Dancei kizomba com o Pedro». Ele reage: «Pode ser que eu dance com a Ana Cristina» - Big Brother
01:38

Liliana pica Fábio: «Dancei kizomba com o Pedro». Ele reage: «Pode ser que eu dance com a Ana Cristina»

12:43
Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição» - Big Brother
02:07

Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»

12:38
Vera e Liliana acham que Bruno está ‘apagado’ e elegem os protagonistas da casa - Big Brother
03:00

Vera e Liliana acham que Bruno está ‘apagado’ e elegem os protagonistas da casa

12:31
Vera recorda momento com Pedro e garante: «Não vou deixar de dançar» - Big Brother
04:30

Vera recorda momento com Pedro e garante: «Não vou deixar de dançar»

12:29
Tema do ovo volta a ser falado na casa e Ana Cristina é implacável com Marisa - Big Brother
02:55

Tema do ovo volta a ser falado na casa e Ana Cristina é implacável com Marisa

10:44
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana - Big Brother
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

10:43
Vera provoca Fábio com frase inesperada: «Está-te a faltar uma coisa que eu sei» - Big Brother
00:41

Vera provoca Fábio com frase inesperada: «Está-te a faltar uma coisa que eu sei»

10:30
Não se largam: Fábio e Liliana trocam beijinhos e carícias pela manhã na mesma cama - Big Brother
01:28

Não se largam: Fábio e Liliana trocam beijinhos e carícias pela manhã na mesma cama

10:25
Fenómeno Ana Duarte: Concorrentes ao rubro ao som de 'Loba' - Big Brother
03:21

Fenómeno Ana Duarte: Concorrentes ao rubro ao som de 'Loba'

10:11
Manhã animada: Vera e Liliana dançam de forma sensual e Fábio fica hipnotizado - Big Brother
01:57

Manhã animada: Vera e Liliana dançam de forma sensual e Fábio fica hipnotizado

09:16
“Bom dia, Liliana”: mensagem de Pedro Jorge deixa Marisa surpresa - Big Brother
03:33

“Bom dia, Liliana”: mensagem de Pedro Jorge deixa Marisa surpresa

09:12
Marisa em alerta: Pedro e Vera protagonizam momento de pura cumplicidade - Big Brother
03:04

Marisa em alerta: Pedro e Vera protagonizam momento de pura cumplicidade

09:11
Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa - Big Brother
08:10

Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa

08:50
Discussão por causa de comida: Marisa Susana e Bruno trocam farpas e insultos por causa da comida - Big Brother
02:54

Discussão por causa de comida: Marisa Susana e Bruno trocam farpas e insultos por causa da comida

08:49
Mexerico causa caos: Bruna e Pedro confrontam Marisa e discussão instala-se na casa - Big Brother
02:56

Mexerico causa caos: Bruna e Pedro confrontam Marisa e discussão instala-se na casa

08:41
Mexerico polémico: Dylan diz que Marisa Susana “vive de mentirinhas” e colegas concordam - Big Brother
03:48

Mexerico polémico: Dylan diz que Marisa Susana “vive de mentirinhas” e colegas concordam

08:38
Cândido pica com Sandro: «Pensava que era do Cristiano» - Big Brother
00:43

Cândido pica com Sandro: «Pensava que era do Cristiano»

08:24
Marisa Susana confronta Liliana sobre Zé: «Já pensaste como teria sido?» - Big Brother
04:02

Marisa Susana confronta Liliana sobre Zé: «Já pensaste como teria sido?»

22:57
Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo» - Big Brother
05:39

Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»

22:55
Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito» - Big Brother
06:58

Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito»

22:38
Tente não rir! Mariana responde à questão: «Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?» - Big Brother
09:00

Tente não rir! Mariana responde à questão: «Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?»

22:27
Dylan surpreendido com atitude de Vera: «Achei que ela me ia escolher...» - Big Brother
04:34

Dylan surpreendido com atitude de Vera: «Achei que ela me ia escolher...»

22:21
Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar» - Big Brother
02:16

Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar»

Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

  Big Brother
  10 set, 17:43
Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor - Big Brother
Leandro está apaixonado e não tem medo de o mostrar. O cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou vários registos ao lado da mulher com quem está noivo, após apenas dois meses de namoro.

O amor está no ar! Leandro, cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos, surpreendeu os fãs ao anunciar que está noivo da nova companheira, Marina Pereira, apenas dois meses depois de terem iniciado o namoro. Nas redes sociais, o artista tem partilhado diversas fotografias e vídeos ao lado da noiva, onde os dois surgem cúmplices, sorridentes e visivelmente apaixonados.

Desde jantares românticos a momentos mais descontraídos, os registos mostram a forte ligação do casal, que decidiu dar um passo importante na relação.

Na galeria, veja as fotografias mais recentes partilhadas pelo cantor com a noiva, numa fase em que o amor parece falar mais alto do que nunca.

Temas: Leandro Marina Pereira

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Ontem às 11:15
Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Ontem às 10:44
Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

9 out, 19:23
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

8 out, 23:11
As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

8 out, 14:16
Ele parte corações dentro e fora da casa: as fotos mais ousadas do 'galã' do Secret Story 9

Ele parte corações dentro e fora da casa: as fotos mais ousadas do 'galã' do Secret Story 9

7 out, 17:02
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Há 3h e 23min
Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa
08:10

Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa

Hoje às 09:11
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

9 out, 23:47
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Manhã animada: Vera e Liliana dançam de forma sensual e Fábio fica hipnotizado
01:57

Manhã animada: Vera e Liliana dançam de forma sensual e Fábio fica hipnotizado

Há 3h e 56min
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Há 2h e 3min
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Ontem às 17:01
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Ontem às 16:59
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Ontem às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Ontem às 15:39
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Ontem às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Separada de Vitó, Sónia Jesus passa por mudança e anuncia "segunda temporada"!

Separada de Vitó, Sónia Jesus passa por mudança e anuncia "segunda temporada"!

Há 8 min
Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ontem às 20:12
Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Ontem às 20:07
Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Ontem às 19:12
Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Ontem às 14:53
