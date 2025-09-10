Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

Leandro está apaixonado e não tem medo de o mostrar. O cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou vários registos ao lado da mulher com quem está noivo, após apenas dois meses de namoro.

O amor está no ar! Leandro, cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos, surpreendeu os fãs ao anunciar que está noivo da nova companheira, Marina Pereira, apenas dois meses depois de terem iniciado o namoro. Nas redes sociais, o artista tem partilhado diversas fotografias e vídeos ao lado da noiva, onde os dois surgem cúmplices, sorridentes e visivelmente apaixonados.

Desde jantares românticos a momentos mais descontraídos, os registos mostram a forte ligação do casal, que decidiu dar um passo importante na relação.

Na galeria, veja as fotografias mais recentes partilhadas pelo cantor com a noiva, numa fase em que o amor parece falar mais alto do que nunca.