Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Leandro carregou no botão dos segredos e apostou numa teoria sobre Marisa e Pedro Jorge: «Somos um casal». A tentativa falhou, mas o momento deixou a casa em alvoroço.

O ambiente aqueceu no Secret Story 9 quando Leandro decidiu arriscar e carregar no botão dos segredos, certo de que tinha desvendado uma das grandes incógnitas da casa. O concorrente acreditava que Marisa Susana e Pedro Jorge eram um casal verdadeiro com um segredo partilhado.

A teoria parecia sólida para Leandro, que apresentou confiantemente a sua aposta. Muitas foram as reações, como é o caso da de Bruno, que se mostrou incrédulo e comentou: «Cai-me tudo se eles forem um casal».

A revelação, no entanto, não correu como esperado. A tentativa foi falhada, já que os dois concorrentes têm segredos individuais e não um segredo em conjunto. O que ninguém na casa imaginava é que, apesar de terem segredos separados — “A mãe dos meus filhos está na casa” (Pedro Jorge) e “O meu marido está na casa” (Marisa) — eles são realmente um casal na vida real, algo que continua totalmente fora do radar dos restantes concorrentes.

O momento gerou surpresa, tensão e muita curiosidade dentro da casa. Percorra as fotos e veja como tudo aconteceu.