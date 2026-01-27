Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Veja as melhores imagens dos dois ex-concorrentes.

A história de Francisco Monteiro e Marcia Soares começou sob o olhar atento de milhões de portugueses, dentro da casa do Big Brother 2023.

Desde os primeiros dias, a relação entre Francisco e Marcia ficou marcada por uma química evidente, mas também por constantes picardias.

Personalidades fortes, opiniões firmes e uma atração impossível de ignorar criaram uma ligação feita de altos e baixos, que rapidamente conquistou – e dividiu – os fãs do programa.

Entre aproximações intensas e afastamentos inesperados, o público acompanhou cada momento com entusiasmo, sobretudo as "mimutas" e "beijutas" dos 'Zárcia', como eram carinhosamente apelidados pelos fãs.

Dentro da casa, nem sempre foi fácil. Houve discussões, mal-entendidos e momentos de tensão que pareciam afastá-los de vez. Ainda assim, a ligação entre ambos acabava por falar mais alto.

Já cá fora, longe do ambiente controlado do Big Brother, Francisco Monteiro e Márcia Soares acabaram por confirmar aquilo que muitos suspeitavam: estiveram, de facto, juntos.

Assumiram um romance curto, mas vivido com intensidade, que marcou uma fase importante das suas vidas. E mesmo depois do fim, Francisco e Márcia continuam a ser lembrados como um dos pares mais emblemáticos do Big Brother 2023.

Os fãs não esquecem a intensidade, as trocas de olhares, as discussões apaixonadas e a sensação de que, por um momento, tudo foi real e sentido, mesmo quando agora só resta uma bonita amizade.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde as melhores imagens da relação de Francisco Monteiro e Marcia Soares.