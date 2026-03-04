Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Veja como está a conhecida ex-concorrente do Secret Story 6.

Rita Rosendo ficou conhecida do público português como concorrente da Secret Story 6, onde entrou como taxista, com o segredo controverso «levei o meu amante ao meu casamento».

Dentro da casa, Rita acabou por viver um história de amor com Cláudio Coelho, com quem protagonizou um momento marcante: os dois foram expulsos do programa por desrespeito à Voz. A relação terminou pouco depois de saírem.

Dez anos depois, Rita volta a dar que falar por motivos bem diferentes: segundo as mais recentes fotografias que partilhou no Instagram, está grávida e a viver uma fase especialmente feliz.

Além da novidade da maternidade, a ex-concorrente surpreendeu ainda pela mudança de visual, tendo trocado o cabelo moreno por um tom loiro, sinal de uma nova etapa na sua vida.

