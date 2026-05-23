Lembra-se das gémeas do Secret Story que trocavam de lugar sem ninguém dar conta? Recorde-as em fotografias

Recordamos as gémeas do Secret Story 3, que trocavam de lugar e «enganavam» os colegas.

Ainda se lembra de Nicole e Daniela, as gémeas que entraram na terceira edição do Secret Story? As duas jovens de Rio Tinto entraram no programa com o estatuto de concorrente único, e trocaram várias vezes de lugar para "confundir" os colegas de casa. E conseguiram... porque são mesmo idênticas!

Nicole e Daniela entraram na casa com o segredo partilhado: «Somos cúmplices da Voz». O segredo começou a desmoronar-se quando os concorrentes perceberam que as duas trocavam de lugar e que, na verdade, eram duas pessoas diferentes.

Ana acabou por descobrir que as gémeas eram cúmplices da Voz. Como consequência imediata da perda do segredo, a Voz atribuiu-lhes uma nomeação direta. As duas acabaram por ser expulsas pelo público, com uma percentagem esmagadora de 85% dos votos para expulsar. Nessas nomeações, Nicole e Daniela enfrentaram Petra Spinola, que também tinha a sua irmã gémea dentro da casa, Mara Spínola.

Durante a estadia de poucas semanas no programa, as irmãs integraram um grupo restrito de concorrentes, que ficou conhecido como "La Família". Esta aliança estratégica acabou por ditar uma forte rejeição do público fora da casa, o que justificou a percentagem de votos na sua expulsão. Na altura, as gémeas admitiram que a estratégia de jogo e as combinações de nomeações dentro do grupo as prejudicaram severamente cá fora, mas assumiram que não estavam arrependidas, uma vez que criaram fortes laços com vários concorrentes daquele grupo.

Aliás, Nicole chegou mesmo a viver um romance com Bruno dentro da casa mais vigiada do País, mas o amor não venceu cá fora.