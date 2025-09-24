Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Veja como cresceram os filhos de Célia e Telmo, do primeiro Big Brother.

Os fãs mais antigos do Big Brother com certeza se lembram de Célia e Telmo Ferreira. Entraram na primeira edição do programa em Portugal, no ano de 2000, e conquistaram corações com a sua história de amor.

Apaixonaram-se aos olhos de toda a gente e casaram mais tarde, já fora da casa, numa celebração transmitida em direto pela TVI, para Portugal inteiro ver.

25 anos depois, o casal mantém-se unido e continua a conquistar o carinho dos portugueses, agora através das redes sociais e da partilha da sua vida em família.

Célia e Telmo têm dois filhos - Alexandre com 21 anos e Rafael com oito e longe do mediatismo televisivo optaram por uma vida discreta, focada no amor e na estabilidade familiar.

Já surpreenderam os seguidores com várias fotografias no Instagram, onde mostraram os dois filhos e é impossível não reparar no quanto cresceram.

Desde que deixaram a casa mais vigiada do país, Célia e Telmo construíram uma vida assente em valores sólidos. A relação iniciada no Big Brother transformou-se numa história de amor duradoura, e os dois continuam a mostrar, com simplicidade e verdade, a força da união familiar.

Para os fãs do programa e para quem acompanhou o início desta história de amor, ver Alexandre e Rafael crescer é como viajar no tempo. Uma prova de que, mesmo depois da fama, é possível manter os pés bem assentes na terra e dar prioridade ao que realmente importa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos e veja como estão hoje os filhos de Célia e Telmo Ferreira.