Lembra-se de Flávio Furtado no Big Brother? Veja como era o comentador há mais de uma década

Imagina o comentador há 13 anos? Nós mostramos-lhe as imagens imperdíveis.

Muito antes de se afirmar como um dos comentadores mais populares dos reality shows em Portugal, Flávio Furtado participou no Big Brother VIP, em 2013.

Na altura, Flávio já era conhecido do público pelo seu trabalho como cronista social e comentador televisivo, mas a entrada na casa mais vigiada do país acabou por aproximá-lo mais do público.

Com uma personalidade forte, opiniões frontais e muito sentido de humor, destacou-se rapidamente como um dos concorrentes mais marcantes da edição.

Mais de uma década depois, Flávio Furtado tornou-se presença assídua em realities como o Big Brother e o Secret Story, sendo hoje um dos comentadores mais reconhecidos da televisão portuguesa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a evolução de Flávio Furtado, desde 2013 até ao momento.