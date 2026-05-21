Lembra-se de Jacques Costa? Fez algo inédito no Big Brother e agora está muito diferente. Veja as fotos

Veja como está hoje a concorrente marcante.

Jacques Costa continua a ser um dos nomes mais recordados da edição de 2024 do Big Brother, não só pelo percurso no jogo, mas também por um momento que ficou marcado como inédito no formato.

Durante uma das galas, recusou-se a nomear outros concorrentes, justificando a decisão com a sua postura e com o desejo de não compactuar com “guerras” dentro da casa e defender a paz.

Perante essa recusa, o Big Brother nomeou-a de imediato, colocando-a em risco de expulsão. Mas Cláudio Ramos não concordou e sugeriu uma expulsão direta.

A concorrente acabou mesmo por ser expulsa, num momento que marcou a edição e continua a ser recordado pelos fãs do reality show.

Agora, longe da casa mais vigiada do país, Jacques Costa surge bastante diferente nas imagens mais recentes, com uma aparência e estilo renovados que têm chamado a atenção nas redes sociais.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja como está hoje a ex-concorrente.