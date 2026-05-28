Lembra-se de Joana Sobral? Entrou no Big Brother loira, mas agora está morena. Veja o antes e depois

Veja como está a ex-concorrente do Big Brother.

Joana Sobral ficou conhecida do grande público durante a participação no Big Brother 2023, onde entrou com um visual loiro que rapidamente se tornou uma das suas imagens de marca dentro da casa mais vigiada do país.

Agora, a ex-concorrente surge bastante diferente e a mudança já está a dar que falar entre os seguidores. Joana Sobral decidiu apostar num novo visual e aparece atualmente morena, mostrando uma transformação evidente em comparação com a altura em que participou no reality-show da TVI.

As fotografias mais recentes têm sido partilhadas nas redes sociais e muitos fãs mostram-se surpreendidos com a diferença no visual da jovem ex-concorrente.

Entre comentários e reações, há quem considere que Joana Sobral está quase irreconhecível após a mudança de imagem.

Veja as imagens de antes e depois que preparámos para si.