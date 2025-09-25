Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

Veja como está Petra hoje em dia e conheça as filhas bebés.

Se acompanha o Secret Story desde o início com certeza se lembra das gémas Mara e Petra Spínola. Entraram juntas com o segredo «somos gémeas falsas» e não deixaram ninguém indiferente.

Agora, 13 anos depois da sua participação, Petra regressou ao ecrã sem a irmã, mas muito bem acompanhada pelas filhas gémeas de quatro meses: Madalena e Diana.

No programa 'Dois às 10' da TVI, a ex-concorrente apresentou as filhas pela primeira vez, revelando que se tratou de uma gravidez de risco e que inicialmente lhe disseram para não escolher nomes, pois algo poderia correr mal.

Não correu e Petra está mais radiante do que nunca. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Petra e das bebés.