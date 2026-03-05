Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

Veja como está o ex-concorrente nos dias de hoje e surpreenda-se.

Há 13 anos, Rúben Nave ficou conhecido do público português ao entrar na casa de Secret Story - Casa dos Segredos, na quarta edição do popular reality show da TVI.

O concorrente entrou no jogo com um segredo que rapidamente deu que falar: “Pratico swing”. Numa altura em que o tema raramente era discutido na televisão, a revelação gerou curiosidade entre os colegas e também junto dos espectadores.

Mais de uma década depois dessa experiência televisiva, Rúben Nave seguiu um caminho bem diferente das luzes da ribalta. Atualmente tem o seu próprio negócio e dedica-se sobretudo aos seus projetos profissionais, mantendo uma vida mais reservada.

No plano pessoal, o antigo concorrente vive também uma fase muito feliz. Rúben mostra-se mais apaixonado do que nunca, partilhando alguns momentos ao lado da sua companheira.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está Rúben Nave atualmente.