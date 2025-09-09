Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Veja como está diferente Tiago Ginga.

Tiago Ginga entrou na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que foi para o ar em setembro de 2013.

Agora, 12 anos depois, o ex-concorrente sofreu uma transformação radical e surpreendeu tudo e todos com o seu novo visual, de cabelo grisalho.

De recordar que o ex-concorrente apaixonou-se por Bernardina Brito dentro da casa mais vigiada do País. Dessa relação, já terminada, nasceu Kévim, hoje com nove anos, mas a relação dos dois não é a melhor.

Em fevereiro de 2024, Tiago Ginga deu uma entrevista ao programa «Goucha» da TVI, onde respondeu às acusações de Bernardina, de que era um pai ausente da vida do filho, reconhecendo os seus erros.

«Era muito bonito estar a vir à televisão e dizer que sou o melhor pai do mundo, mas eu assumo os meus erros: Não estou a ser o melhor pai do mundo. Muito devido a um problema que eu estou a passar neste momento, que muitas pessoas fingem não acreditar, mas os meus e eu sabemos», disse, referindo-se a uma depressão.

Tiago Ginga sublinhou: «Não é justificação para nada, mas se me perguntar eu digo que não estou a ser o melhor pai do mundo e a Bernardina é uma mulher super mudada e é a melhor mãe que eu podia escolher para o meu filho, porque está a fazer um trabalho excecional».

«Assim como o companheiro da Bernardina, que eu mando-lhe aqui um abraço. Recebo alguns comentários: ‘mas o teu filho chama pai a outra pessoa’. Eu não tenho problemas com isso, porque o Pedro tem sido um pai para o Kévim e o importante para o meu filho é ter amor», reiterou.

O ex-concorrente recordou ainda a relação boa que tinha com o filho: «Éramos unha e carne, o meu filho só me via a mim. O Kévim agora está com nove anos, infelizmente está aqui com uns problemas de personalidade que o Kévim está a passar, mas estamos a tratar disso».

«Vou sempre tentando fazer de tudo, mas sinto que por vezes não o consigo fazer. Nós éramos unha e carne, o meu filho adorava-me e de repente há um certo afastamento, por culpa minha e estamos agora um pouco afastados», reconheceu Tiago Ginga.

