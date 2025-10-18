Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

Recorde a história de amor que agitou os reality shows em Portugal - pelas polémicas e pelo reencontro inesperado.

Gabriela Santana e César Matoso foram o casal mais polémico do Secret Story - Casa dos Segredos 7, separaram-se e agora voltaram a estar juntos.

Nas redes sociais, o casal tem partilhado vários registos fotográficos em que se mostram muito cúmplices e apaixonados. Recentemente, partilharam até um vídeo romântico, gravado ao pôr-do-sol, onde se mostram abraçados e aos beijos.

Pode ver aqui o momento: