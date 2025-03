Lembra-se? Estas ex-concorrentes tiveram a discussão mais marcante de todos os ‘Desafios Finais’ e já são mães

Toda a gente se lembra da discussão icónica de Elyani Tchissola (mais conhecida por Lia) e Andreia Silva no Desafio Final de 2017.

Elyani Tchissola (mais conhecida por Lia) e Andreia Silva protagonizaram a discussão mais marcante e icónica de todas as edições do Secret Story - Desafio Final.

Tudo aconteceu no ano de 2017, durante a quarta edição do formato, após ambas terem ficado conhecidas do público pela participação em outro programa da TVI, o Love on Top.

Numa altura de maior tensão dentro da casa, Lia e Andreia envolveram-se num aceso bate-boca sobre assuntos da vida lá fora e o momento tornou-se viral, sendo ainda hoje um meme nas redes sociais.

Agora, oito anos após o sucedido, as duas concorrentes já são mães e com tudo ultrapassado recriaram a discussão viral para um anúncio publicitário e o vídeo está novamente a dar que falar.

Veja o vídeo em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver como estão atualmente estas polémicas concorrentes, Lia e Andreia.