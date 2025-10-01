Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Ao Minuto

14:54
01:15

Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana

14:49
01:22

Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»

14:45
01:22

Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»

14:41
Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

14:41
03:34

Liliana tira pontos negros das costas de Fábio

14:27
01:02

Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro

14:24
03:44

Pedro Jorge finge não saber pronunciar o nome da própria mulher para despistar colegas

14:20
04:20

Sandro investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...»

13:24
01:19

«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan

13:13
03:21

Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»

13:13
03:21

Vera implacável com Dylan: «Expôs a ex-namorada em praça pública. É muito baixo»

13:06
01:55

Virados do avesso! Concorrentes chateiam-se... por causa de uma lata de feijão!

12:59
04:14

Confusão no Gangue dos Frescos? Joana acusada pelos colegas de «faltar à palavra»

12:35
03:51

Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»

12:23
04:09

Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras»

12:18
01:42

Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»

12:15
01:55

Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...»

12:13
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

12:13
01:32

Vera recria frase icónica: «A minha presença é notada por mim mesma»

12:09
03:51

Dylan implacável com Vera: «Ela é que está a manipular. Isto para mim é descer baixo»

12:04
04:22

A ferver. Dylan e Liliana 'pegam-se'... e Fábio e Vera são o tema: «És machista, manipulador»

11:56
01:38

Polémica interrompida! Avião sobrevoa a casa e Voz 'expulsa' concorrentes do jardim

11:55
04:09

Fábio explica situação do silicone da Vera: «Eu só meti as mãos para fazer pressão»

11:55
04:09

Maminhas de Vera voltam a ser tema e a casa vira um caos: «Agarrou-lhe nos peitos»

11:51
03:53

Caldo entornado! Rui deixa Vera alterada após acusação: «Mas quem é que me endireitou a prótese?»

Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

  • Secret Story
  • Há 3h e 0min
Veja como está o casal de ex-concorrentes.

Ricky Jorge e Daniela Faria entraram no na primeira edição do Big Brother Famosos em 2002 e apaixonaram-se dentro da casa mais vigiada do País. 

Passados 23 anos, Ricky e Daniela vivem uma vida feliz e discreta, longe dos holofotes e com o filho, Guilherme, que atualmente já tem 20 anos e segue as pisadas do pai no mundo da música. 

Recorde-se que Ricky fez parte do grupo musical Milénio e foi o vencedor dessa edição do Big Brother Famosos. Daniela, que foi atriz no Brasil e integrou elencos de novelas na TV Globo, mudou de vida por amor a Ricky.

Mais de 20 anos depois, Ricky e Daniela Faria continuam juntos e apaixonados. Percorra a galeria e veja as imagens!

Temas: Ricky Daniela

Notícias

Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

Há 20 min
Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Há 2h e 45min
Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Há 3h e 9min
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Há 3h e 24min
Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

Há 3h e 40min
EXCLUSIVOS

00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
TVI Reality

02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Há 2h e 49min
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Outros Sites

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Há 3h e 44min
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
