Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Ricky Jorge e Daniela Faria entraram no na primeira edição do Big Brother Famosos em 2002 e apaixonaram-se dentro da casa mais vigiada do País.

Passados 23 anos, Ricky e Daniela vivem uma vida feliz e discreta, longe dos holofotes e com o filho, Guilherme, que atualmente já tem 20 anos e segue as pisadas do pai no mundo da música.

Recorde-se que Ricky fez parte do grupo musical Milénio e foi o vencedor dessa edição do Big Brother Famosos. Daniela, que foi atriz no Brasil e integrou elencos de novelas na TV Globo, mudou de vida por amor a Ricky.

