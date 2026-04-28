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Leomarte arrasa com look icónico de Marisa Susana. As melhores imagens do vestido que deu que falar

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O look icónico do concorrente deu que falar dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Leomarte roubou as atenções com o vestido de noiva de Marisa Susana, no primeiro Especial do Desafio Final, na passada segunda-feira, 28 de abril.

A história começa na gala de estreia, no domingo, 26 de abril, quando Marisa Susana entrou na casa com um look que parou tudo. O vestido de noiva, aparentemente simples à primeira vista, escondia um significado profundo: uma homenagem ao seu segredo na nona edição do Secret Story («Casei sozinha»). Metade saia, metade calça, a peça representa as duas figuras de um casamento.

Mas foi Leomarte quem lhe voltou a dar vida. Privado do seu próprio guarda-roupa desde a estreia, o concorrente pediu o vestido à colega e o que poderia ter sido um simples improviso transformou-se num dos momentos mais virais da semana. Em pleno direto, Leomarte desfilou pela casa com toda a confiança, arrancando gargalhadas de concorrentes e apresentadores.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja todos os detalhes da peça mais comentada do momento.

Temas: Leomarte Marisa Susana

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