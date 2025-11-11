Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui

Ao Minuto

21:41
«Eu não venho para aqui para ser boneco de ninguém!»: Marisa Susana explode com Leandro e Pedro - Big Brother
02:55

«Eu não venho para aqui para ser boneco de ninguém!»: Marisa Susana explode com Leandro e Pedro

21:40
«Só não arranco olhos...»: Marisa Susana e Leandro aos berros no quarto - Big Brother
08:47

«Só não arranco olhos...»: Marisa Susana e Leandro aos berros no quarto

21:17
Leandro critica Gangue dos Frescos: «Meus amigos, meus amigos... defendemos e levamos uma chapada» - Big Brother
04:02

Leandro critica Gangue dos Frescos: «Meus amigos, meus amigos... defendemos e levamos uma chapada»

21:13
Leandro "farto" do Gangue dos Frescos? As afirmações polémicas: «Eu não quero...» - Big Brother
01:54

Leandro "farto" do Gangue dos Frescos? As afirmações polémicas: «Eu não quero...»

19:50
Depois do quarto secreto, Fábio tem conversa tensa com Liliana: «Tive oportunidade de fazer e não fiz» - Big Brother
01:49

Depois do quarto secreto, Fábio tem conversa tensa com Liliana: «Tive oportunidade de fazer e não fiz»

19:47
Exclusivo: As palavras que Fábio e Ana trocaram antes de dormirem juntos (e que ninguém ouviu) - Big Brother
01:46

Exclusivo: As palavras que Fábio e Ana trocaram antes de dormirem juntos (e que ninguém ouviu)

19:43
Gangue dos Frescos vira costas a Leandro? As imagens que estão a gerar polémica: «É mais uma prova» - Big Brother
02:45

Gangue dos Frescos vira costas a Leandro? As imagens que estão a gerar polémica: «É mais uma prova»

19:40
As imagens exclusivas do quarto secreto de Ana e Fábio e o "sinal de consentimento" que deixou Liliana em brasa - Big Brother
05:37

As imagens exclusivas do quarto secreto de Ana e Fábio e o "sinal de consentimento" que deixou Liliana em brasa

19:29
Quarto secreto de Ana e Fábio vira momento de chacota na casa: e esta foi a reação de Liliana - Big Brother
04:22

Quarto secreto de Ana e Fábio vira momento de chacota na casa: e esta foi a reação de Liliana

19:20
Liliana duramente criticada pela postura que tem com Fábio: «Ele passa por tudo contigo» - Big Brother
02:50

Liliana duramente criticada pela postura que tem com Fábio: «Ele passa por tudo contigo»

19:13
Enquanto Fábio está de rastos, concorrentes criticam: «Ele é que é um banana» - Big Brother
04:28

Enquanto Fábio está de rastos, concorrentes criticam: «Ele é que é um banana»

18:59
Grávida na casa? Casal secreto? Teorias sobre Marisa e Pedro não param de surgir - Big Brother
03:54

Grávida na casa? Casal secreto? Teorias sobre Marisa e Pedro não param de surgir

18:50
Ana Cristina, Pedro e Liliana entram em desacatos: «Queres aparecer! Figura de vítima» - Big Brother
03:02

Ana Cristina, Pedro e Liliana entram em desacatos: «Queres aparecer! Figura de vítima»

18:46
De ir às lágrimas! Ana Cristina organiza o coro mais insólito de sempre: veja o momento hilariante - Big Brother
04:22

De ir às lágrimas! Ana Cristina organiza o coro mais insólito de sempre: veja o momento hilariante

18:36
Leandro dá 'lição de humildade' a Liliana e o clima aquece: «Tu diminuis o outro» - Big Brother
04:50

Leandro dá 'lição de humildade' a Liliana e o clima aquece: «Tu diminuis o outro»

18:26
Ajuste de contas! Liliana e Pedro entram em confronto: «Estás ressabiado» - Big Brother
04:50

Ajuste de contas! Liliana e Pedro entram em confronto: «Estás ressabiado»

18:06
Isto só visto! Liliana "cola-se" à parede para ouvir o que se passa no quarto secreto entre Fábio e Ana - Big Brother
00:40

Isto só visto! Liliana "cola-se" à parede para ouvir o que se passa no quarto secreto entre Fábio e Ana

17:58
Quem diria? Bruno desabafa com Marisa sobre a sua vida mais privada - Big Brother
05:19

Quem diria? Bruno desabafa com Marisa sobre a sua vida mais privada

17:46
Fim da aliança? Leandro considera Pedro «perigoso»: «Tu prejudicas a Marisa!» - Big Brother
04:54

Fim da aliança? Leandro considera Pedro «perigoso»: «Tu prejudicas a Marisa!»

17:41
Ciúmes? Preocupação? Pedro e Leandro em tensa discussão: e o motivo é Marisa! - Big Brother
06:44

Ciúmes? Preocupação? Pedro e Leandro em tensa discussão: e o motivo é Marisa!

17:35
Pedro 'rasga' concorrente: «Insegura, imatura, não estava preparada para uma relação» - Big Brother
07:07

Pedro 'rasga' concorrente: «Insegura, imatura, não estava preparada para uma relação»

17:30
Pedro e Leandro entram em despique: «Tu ultrapassas a incoerência!» - Big Brother
05:00

Pedro e Leandro entram em despique: «Tu ultrapassas a incoerência!»

17:28
Pedro dá conselhos a Leandro e este perde a calma: «Mas eu quero é que eles saiam daqui!» - Big Brother
05:02

Pedro dá conselhos a Leandro e este perde a calma: «Mas eu quero é que eles saiam daqui!»

17:10
Ex-noivo de Liliana e Fábio comparados em 'praça pública': «Não vai encontrar nele...» - Big Brother
05:36

Ex-noivo de Liliana e Fábio comparados em 'praça pública': «Não vai encontrar nele...»

16:21
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa! - Big Brother
01:59

Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!

Acompanhe ao minuto
Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui

Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui - Big Brother
Lia Tchissola vive um momento especial: grávida pela segunda vez, reuniu familiares e amigos num baby shower repleto de emoção e partilhou tudo nas redes sociais.

Foi um dia cheio de emoção, sorrisos e amor. Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, que se prepara para ser mãe pela segunda vez, celebrou o baby shower rodeada de familiares e amigos.

O evento, marcado por uma decoração delicada e tons suaves, foi o cenário perfeito para a revelação do sexo do bebé — uma menina. A futura mamã partilhou várias imagens do momento nas redes sociais e deixou uma mensagem comovente:

“Gratidão não é palavra que chegue para o que estou a sentir. Deus é mais. Muito mais do que os nossos sonhos e preces. Família... No dia 9 de novembro, alcancei mais uma vez o significado de felicidade. Obrigada a todos os que estiveram presentes e fizeram parte deste momento inesquecível. O meu coração transborda amor.”

Na publicação, a influenciadora declarou-se também ao companheiro, com quem forma agora uma família numerosa e feliz:

“Amo-te. Somos, agora, pais de três meninas e não há bênção maior do que esta.”

O baby shower foi, sem dúvida, um momento inesquecível, cheio de simbolismo e alegria, que marcou mais um capítulo especial na vida da ex-participante.

Veja, agora, as imagens do baby shower que encantou os seguidores e celebrou a chegada de mais uma menina.

Temas: Lia Tchissola

Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Hoje às 14:15
Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

Ontem às 17:01
Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Ontem às 10:23
Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

9 nov, 22:04
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

7 nov, 10:26
Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Hoje às 10:11
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Ontem às 12:51
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Hoje às 13:20
Exclusivo: As palavras que Fábio e Ana trocaram antes de dormirem juntos (e que ninguém ouviu)
01:46

Exclusivo: As palavras que Fábio e Ana trocaram antes de dormirem juntos (e que ninguém ouviu)

Há 2h e 5min
Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Há 2h e 46min
Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”

Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”

Hoje às 17:35
Concorrente de reality show perde os sentidos após 'ato de vingança'. As imagens já são virais

Concorrente de reality show perde os sentidos após 'ato de vingança'. As imagens já são virais

Hoje às 17:06
Já é influencer e impressiona pela beleza: Filha mais velha de Sónia Jesus conquista tudo e todos

Já é influencer e impressiona pela beleza: Filha mais velha de Sónia Jesus conquista tudo e todos

Hoje às 15:46
Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Hoje às 14:50
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
01:26

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

9 nov, 23:06
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Ontem às 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Ontem às 16:02
Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Ontem às 13:58
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

9 nov, 19:25
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

9 nov, 13:06
