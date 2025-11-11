Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui

Lia Tchissola vive um momento especial: grávida pela segunda vez, reuniu familiares e amigos num baby shower repleto de emoção e partilhou tudo nas redes sociais.

Foi um dia cheio de emoção, sorrisos e amor. Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, que se prepara para ser mãe pela segunda vez, celebrou o baby shower rodeada de familiares e amigos.

O evento, marcado por uma decoração delicada e tons suaves, foi o cenário perfeito para a revelação do sexo do bebé — uma menina. A futura mamã partilhou várias imagens do momento nas redes sociais e deixou uma mensagem comovente:

“Gratidão não é palavra que chegue para o que estou a sentir. Deus é mais. Muito mais do que os nossos sonhos e preces. Família... No dia 9 de novembro, alcancei mais uma vez o significado de felicidade. Obrigada a todos os que estiveram presentes e fizeram parte deste momento inesquecível. O meu coração transborda amor.”

Na publicação, a influenciadora declarou-se também ao companheiro, com quem forma agora uma família numerosa e feliz:

“Amo-te. Somos, agora, pais de três meninas e não há bênção maior do que esta.”

O baby shower foi, sem dúvida, um momento inesquecível, cheio de simbolismo e alegria, que marcou mais um capítulo especial na vida da ex-participante.

Veja, agora, as imagens do baby shower que encantou os seguidores e celebrou a chegada de mais uma menina.