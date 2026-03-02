Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

10:27
Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir» - Big Brother
01:05

Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»

10:18
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas - Big Brother
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

10:06
«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso - Big Brother
02:20

«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso

10:06
Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes - Big Brother
02:20

Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes

01:32
Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?» - Big Brother
03:41

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»

01:24
Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz - Big Brother
01:54

Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz

01:20
Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa» - Big Brother
04:04

Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»

01:14
Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...» - Big Brother
02:09

Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»

01:09
«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina - Big Brother
02:53

«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina

00:38
Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante - Big Brother
01:05

Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante

00:03
Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender» - Big Brother
03:50

Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender»

23:40
Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...» - Big Brother
02:48

Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...»

23:03
Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã» - Big Brother
02:22

Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã»

23:01
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco - Big Brother

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

22:47
Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?» - Big Brother
03:49

Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?»

22:44
Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...» - Big Brother
03:25

Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...»

22:26
Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo - Big Brother
02:39

Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo

22:23
Diana Dora fica em lágrimas após ouvir conselho de Cristina Ferreira - Big Brother
01:17

Diana Dora fica em lágrimas após ouvir conselho de Cristina Ferreira

22:22
Mais uma sanção na casa. Hugo perde 5000€ e todos levam reprimenda da Voz - Big Brother
05:22

Mais uma sanção na casa. Hugo perde 5000€ e todos levam reprimenda da Voz

22:17
«Ele demora a abrir-se...»: Liliana abre o jogo em relação à saída de Ricky e não esconde fragilidade - Big Brother
08:45

«Ele demora a abrir-se...»: Liliana abre o jogo em relação à saída de Ricky e não esconde fragilidade

22:08
A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas - Big Brother
11:36

A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas

22:08
Cristina Ferreira faz um alerta a Diana Dora: «Quando há silêncio…» - Big Brother
01:13

Cristina Ferreira faz um alerta a Diana Dora: «Quando há silêncio…»

21:51
Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca - Big Brother
02:46

Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

21:04
«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto - Big Brother
01:36

«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto

20:01
Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?» - Big Brother
05:06

Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?»

Notícias

Opinião

EXCLUSIVOS

FORA DA CASA

TVI Reality

Outros Sites

