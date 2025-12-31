Ao Minuto
10:05
Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro
09:06
Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente
07:09
Quem é a Luzia concorrente do Secret Story? Tem um talento inacreditável com a música «bombaaaa»
02:37
01:25
Clima de flirt na casa. A divisão de camas já é tema e Luzia queria dividir cama com um dos homens
00:55
11:27
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
00:46
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story
00:30
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta
00:14
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)
23:54
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»
23:50
01:05
Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»
23:45
02:14
Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»
23:42
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»
31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»
31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa
31 dez 2025, 18:05
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta
Ontem às 20:17
00:29
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Ontem às 18:45
22:08
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
20 fev, 16:04
09:56
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
19 fev, 22:28
05:38
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
19 fev, 16:39
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!
Ontem às 13:34
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»
20 fev, 14:34
