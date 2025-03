Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

A influenciadora Liliana Filipa tem partilhado momentos especiais nas redes sociais, dividindo-se entre fotos ternurentas em família e imagens ousadas que evidenciam a sua excelente forma física. Veja aqui.

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story, está a desfrutar de uns dias de descanso em Sesimbra ao lado do noivo, Daniel Gregório, e dos filhos Ariel e Santi.

Com uma sensação térmica a rondar os 30°C, Liliana tem aproveitado o clima quente para posar em biquíni nas praias da região, arrancando elogios dos seguidores.

Além das fotos sensuais, a empresária também partilhou registos de momentos de diversão com os filhos, mostrando-se completamente entregue ao papel de mãe. O noivo, Daniel Gregório, também tem surgido ao seu lado, reforçando a união da família.

Conhecida pelo seu estilo e carisma, Liliana Filipa continua a cativar os fãs, provando que consegue equilibrar a vida familiar e o sucesso nas redes sociais. Percorra esta galeria com as melhores fotografias das férias do casal recém-noivo.