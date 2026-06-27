Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:20
Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um - Big Brother

Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

18:50
É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge - Big Brother

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

17:51
Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...» - Big Brother

Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

16:49
Sem filtros, Inês Morais revela conversa que teve com João Ricardo depois da final - Big Brother
15:57

Sem filtros, Inês Morais revela conversa que teve com João Ricardo depois da final

16:30
Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo - Big Brother

Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

16:28
Última Hora: Francisco Monteiro assume novo amor em direto e revela detalhes surpreendentes sobre namoro - Big Brother
01:15

Última Hora: Francisco Monteiro assume novo amor em direto e revela detalhes surpreendentes sobre namoro

16:20
Alexandra Ferreira comenta vitória de Pedro Jorge: «Não acho justo» - Big Brother
03:58

Alexandra Ferreira comenta vitória de Pedro Jorge: «Não acho justo»

15:46
Noite comprometedora? Daniela Santo e Diogo Afonso juntos no pós gala do Desafio Final. Saiba tudo - Big Brother

Noite comprometedora? Daniela Santo e Diogo Afonso juntos no pós gala do Desafio Final. Saiba tudo

15:24
Noite de festa para os ex-concorrentes. Saiba tudo o que aconteceu depois da última gala do Desafio Final - Big Brother

Noite de festa para os ex-concorrentes. Saiba tudo o que aconteceu depois da última gala do Desafio Final

15:04
Bastidores da gala final: Pedro Jorge já reagiu à vitória e deixou uma garantia aos fãs - Big Brother

Bastidores da gala final: Pedro Jorge já reagiu à vitória e deixou uma garantia aos fãs

13:15
Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final - Big Brother

Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

12:38
O que não viu em televisão! João Ricardo reage ao segundo lugar e deixa resposta surpreendente sobre Sara - Big Brother

O que não viu em televisão! João Ricardo reage ao segundo lugar e deixa resposta surpreendente sobre Sara

11:29
Depois da vitória de Pedro Jorge, este ex-concorrente lança farpa ao lado de Leandro: «O justo vencedor» - Big Brother

Depois da vitória de Pedro Jorge, este ex-concorrente lança farpa ao lado de Leandro: «O justo vencedor»

01:30
O momento mais comovente da noite. Filhos de Pedro Jorge abraçam o pai após a vitória no Secret Story - Big Brother

O momento mais comovente da noite. Filhos de Pedro Jorge abraçam o pai após a vitória no Secret Story

01:07
João Ricardo reage ao segundo lugar: «Não tenho aqui faca para cortar o melão» - Big Brother
03:37

João Ricardo reage ao segundo lugar: «Não tenho aqui faca para cortar o melão»

01:06
Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória - Big Brother

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

01:00
Após a vitória, Marisa corre para os braços de Pedro Jorge - Big Brother
03:37

Após a vitória, Marisa corre para os braços de Pedro Jorge

01:00
Duas vitórias em 6 meses! Pedro Jorge vence o Desafio Final. E estas foram as reações em estúdio - Big Brother
03:37

Duas vitórias em 6 meses! Pedro Jorge vence o Desafio Final. E estas foram as reações em estúdio

00:55
Vitória entregue! Foi este concorrente que levou o grande prémio para casa - Big Brother
02:37

Vitória entregue! Foi este concorrente que levou o grande prémio para casa

00:55
Com 58% dos votos, este é o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final - Big Brother
02:37

Com 58% dos votos, este é o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final

00:54
Está conhecido o grande vencedor do Secret Story - Desafio Final. E este foi o valor do prémio - Big Brother

Está conhecido o grande vencedor do Secret Story - Desafio Final. E este foi o valor do prémio

00:49
De ir às lágrimas! Pedro chega a estúdio e agarra-se aos filhos - Big Brother
01:28

De ir às lágrimas! Pedro chega a estúdio e agarra-se aos filhos

00:46
Estúdio em êxtase! Cristina Ferreira recebe ovação em direto - Big Brother
04:29

Estúdio em êxtase! Cristina Ferreira recebe ovação em direto

00:41
Após separação de Norberto, Catarina fala pela primeira vez em público - Big Brother
01:44

Após separação de Norberto, Catarina fala pela primeira vez em público

00:39
Muitas lágrimas e um aplauso de pé! Recorde os melhores momentos da Voz - Big Brother
04:32

Muitas lágrimas e um aplauso de pé! Recorde os melhores momentos da Voz

Acompanhe ao minuto

Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens - Big Brother
Liliana Filipa está a desfrutar de uns dias de férias em Formentera, um dos destinos mais paradisíacos do Mediterrâneo, situado a poucas horas de Portugal.

A influenciadora digital tem partilhado várias imagens da escapadinha, onde se destacam as praias de águas cristalinas, o ambiente exclusivo da ilha e momentos de puro relaxamento.

Além do cenário de sonho, Liliana Filipa voltou a destacar-se pela sua excelente forma física, com fotografias que rapidamente conquistaram milhares de reações nas redes sociais.

Formentera continua a ser um dos destinos preferidos das celebridades para férias de verão, e Liliana Filipa está a aproveitar cada momento neste paraíso perto de Portugal.

Temas: Liliana Filipa Ferias Formentera

Mais Fotos

É oficial! Bárbara Parada e Guilherme Baptista compram casa juntos. Descubra as primeiras imagens

É oficial! Bárbara Parada e Guilherme Baptista compram casa juntos. Descubra as primeiras imagens

Hoje às 14:11
Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

Hoje às 13:15
Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Hoje às 01:06
A grande transformação de Cristina Ferreira que marcou a última gala do Desafio Final

A grande transformação de Cristina Ferreira que marcou a última gala do Desafio Final

Ontem às 22:44
Cristina Ferreira recorda looks icónicos das Galas. Estas são as melhores fotos dos últimos quatro meses

Cristina Ferreira recorda looks icónicos das Galas. Estas são as melhores fotos dos últimos quatro meses

Ontem às 18:16
Depois de perder 8kg em dois meses, Carolina Nunes mostra-se em biquíni

Depois de perder 8kg em dois meses, Carolina Nunes mostra-se em biquíni

24 jun, 11:46
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Hoje às 01:06
Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

Hoje às 13:15
Depois da vitória de Pedro Jorge, este ex-concorrente lança farpa ao lado de Leandro: «O justo vencedor»

Depois da vitória de Pedro Jorge, este ex-concorrente lança farpa ao lado de Leandro: «O justo vencedor»

Hoje às 11:29
O que não viu em televisão! João Ricardo reage ao segundo lugar e deixa resposta surpreendente sobre Sara

O que não viu em televisão! João Ricardo reage ao segundo lugar e deixa resposta surpreendente sobre Sara

Hoje às 12:38
Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

Hoje às 16:30
Ver Mais

Notícias

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Há 1h e 54min
Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Há 3h e 45min
É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

Hoje às 18:50
Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Hoje às 18:17
Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

Hoje às 17:51
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Há 1h e 54min
Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Há 1h e 55min
Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Há 3h e 45min
É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

Hoje às 18:50
Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Hoje às 18:17
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Susana Dias Ramos fala sobre Maria Botelho Moniz

Susana Dias Ramos fala sobre Maria Botelho Moniz

Há 1h e 28min
Após dois anos, Daniela Santos mostra-se em biquíni em lugar especial... e ex-concorrente do "Big Brother" não resiste!

Após dois anos, Daniela Santos mostra-se em biquíni em lugar especial... e ex-concorrente do "Big Brother" não resiste!

Há 2h e 48min
Ao lado do namorado, Bárbara Parada abre as portas de casa nova... e toma atitude inesperada: "Para mostrar aos meus filhos"

Ao lado do namorado, Bárbara Parada abre as portas de casa nova... e toma atitude inesperada: "Para mostrar aos meus filhos"

Hoje às 15:59
Maria Botelho Moniz radiante com nascimento de bebé: "Bem-vinda!"

Maria Botelho Moniz radiante com nascimento de bebé: "Bem-vinda!"

Hoje às 10:42
"Faz-me confusão como esta gente muda de amor com uma facilidade!": ao lado de homem especial, Catarina Siqueira responde à letra!

"Faz-me confusão como esta gente muda de amor com uma facilidade!": ao lado de homem especial, Catarina Siqueira responde à letra!

Hoje às 09:46
Ver Mais Outros Sites