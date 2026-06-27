Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Liliana Filipa está a desfrutar de uns dias de férias em Formentera, um dos destinos mais paradisíacos do Mediterrâneo, situado a poucas horas de Portugal.

A influenciadora digital tem partilhado várias imagens da escapadinha, onde se destacam as praias de águas cristalinas, o ambiente exclusivo da ilha e momentos de puro relaxamento.

Além do cenário de sonho, Liliana Filipa voltou a destacar-se pela sua excelente forma física, com fotografias que rapidamente conquistaram milhares de reações nas redes sociais.

Formentera continua a ser um dos destinos preferidos das celebridades para férias de verão, e Liliana Filipa está a aproveitar cada momento neste paraíso perto de Portugal.