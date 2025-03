Liliana Filipa brilha no Carnaval do Brasil: veja as fotos da sua transformação

Secret Story

Hoje às 18:42

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, celebrou o Carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro ao lado de Daniel Gregório, partilhando com os fãs a sua transformação e momentos de festa em Sapucaí.