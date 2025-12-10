Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Liliana Filipa assinalou o aniversário do filho Santi, com uma publicação especial. E houve um pormenor que não passou despercebido.

Liliana Filipa assinalou o aniversário do filho Santi. Liliana Filipe e Daniel Gregório estão alegadamente separados e a influencer exclui-o da publicação de aniversário que fez para o filho no Instagram.

Veja a declaração que a influencer fez ao ao filho: «Faz seis anos hoje que nasceu o meu melhor amigo para todo o sempre. 🫶🏽

Um menino com o coração no lugar certo, capaz de amar da forma mais pura e intensa que alguma vez presenciei.

Com ele aprendo todos os dias através do seu olhar atento e criativo, da forma meiga como trata os outros, da empatia natural, do respeito e dos valores que carrega sem nenhum esforço.

Desafia-me a ser melhor todos os dias.

Ser tua mãe é o maior privilégio da minha vida, meu doce Santi 🧸»