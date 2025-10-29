Liliana Filipa e Daniel Gregório estão a concretizar o sonho de uma vida: e estas são as primeiras imagens

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão a realizar um sonho de vida. O casal, que se conheceu na Casa dos Segredos 5, em 2014, está a construir de raiz a casa que idealizaram e já há imagens.
Nos stories do Instagram, Liliana Filipa partilhou imagens únicas da construção que está a decorrer, em que mostra aos fãs alguns detalhes.
Percorra a nossa galeria e veja as primeiras imagens da casa de sonho de Liliana e Daniel.
