Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

14:47
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»
07:02

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»

14:43
Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»
06:17

Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»

14:41
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»
06:33

Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»

14:35
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

14:32
No meio do grupo 'rival', Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»
04:37

No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»

12:46
Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»
02:57

Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»

12:23
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»
03:47

Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

12:18
Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho»
01:17

Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho»

12:17
Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno
02:40

Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno

12:15
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido
06:02

Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido

12:10
Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»
01:36

Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»

12:07
Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte»
04:06

Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte»

12:01
«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião
02:22

«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião

11:58
Marisa responde às críticas sobre a sua postura na casa: «Jogo com o coração»
03:50

Marisa responde às críticas sobre a sua postura na casa: «Jogo com o coração»

11:53
Concílio dos nomeados: Bruno não tem duvidas, por ele saia a Marisa Susana
04:58

Concílio dos nomeados: Bruno não tem duvidas, por ele saia a Marisa Susana

11:45
Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda»
04:01

Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda»

10:24
O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo

O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo

09:54
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

09:42
Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar»
02:53

Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar»

09:41
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

09:38
Emoções à flor da pele: Após confronto com Marisa Susana, Bruno ameaça desistir
04:12

Emoções à flor da pele: Após confronto com Marisa Susana, Bruno ameaça desistir

09:33
Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre
03:35

Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre

09:30
Berraria. Liliana e Ana não se aguentam e Dylan mete-se ao barulho: «És falsa»
04:10

Berraria. Liliana e Ana não se aguentam e Dylan mete-se ao barulho: «És falsa»

09:20
Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher
03:13

Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher

09:17
Boquiaberta: Liliana confrontada com revelação inesperada de Pedro Jorge sobre Marisa
03:49

Boquiaberta: Liliana confrontada com revelação inesperada de Pedro Jorge sobre Marisa

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos - Big Brother
De ano para ano, Liliana Filipa surpreende com os disfarces de Halloween mais originais e encantadores. A influenciadora partilhou várias imagens dos looks da família ao longo dos últimos anos — e os fãs não pouparam elogios!

Quando se fala em Halloween com estilo, é impossível não pensar em Liliana Filipa. A influenciadora digital e ex-concorrente de reality shows da TVI transformou esta data numa verdadeira tradição familiar — e, todos os anos, volta a surpreender com disfarces criativos, cheios de cor e personalidade.

Nesta galeria especial, reunimos os melhores looks de Halloween da família Filipa & Gregório, que têm feito as delícias dos seguidores nas redes sociais. Desde personagens de filmes e contos mágicos até produções mais elegantes e arrojadas, Liliana, Daniel Gregório e os filhos mostram que o segredo está na diversão e na cumplicidade familiar.

Além dos visuais de Halloween, a influenciadora partilhou ainda outras fotografias recentes, onde exibe o seu lado mais descontraído e fashion — sempre com a elegância e o bom gosto que a caracterizam.

Entre gargalhadas, maquilhagens elaboradas e momentos de ternura em família, fica claro que, para Liliana Filipa, o Halloween é mais do que uma celebração: é uma oportunidade de criar memórias felizes e inspirar quem a segue.

Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

Há 3h e 58min
Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Hoje às 09:57
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Ontem às 09:30
Liliana Filipa e Daniel Gregório estão a concretizar o sonho de uma vida: e estas são as primeiras imagens

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão a concretizar o sonho de uma vida: e estas são as primeiras imagens

29 out, 18:50
Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

29 out, 16:12
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Hoje às 11:15
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Hoje às 09:54
Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 2h e 13min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 2h e 19min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 3h e 7min
Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Há 3h e 30min
Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Há 3h e 41min
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Hoje às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
