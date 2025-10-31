Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

De ano para ano, Liliana Filipa surpreende com os disfarces de Halloween mais originais e encantadores. A influenciadora partilhou várias imagens dos looks da família ao longo dos últimos anos — e os fãs não pouparam elogios!

Quando se fala em Halloween com estilo, é impossível não pensar em Liliana Filipa. A influenciadora digital e ex-concorrente de reality shows da TVI transformou esta data numa verdadeira tradição familiar — e, todos os anos, volta a surpreender com disfarces criativos, cheios de cor e personalidade.

Nesta galeria especial, reunimos os melhores looks de Halloween da família Filipa & Gregório, que têm feito as delícias dos seguidores nas redes sociais. Desde personagens de filmes e contos mágicos até produções mais elegantes e arrojadas, Liliana, Daniel Gregório e os filhos mostram que o segredo está na diversão e na cumplicidade familiar.

Além dos visuais de Halloween, a influenciadora partilhou ainda outras fotografias recentes, onde exibe o seu lado mais descontraído e fashion — sempre com a elegância e o bom gosto que a caracterizam.

Entre gargalhadas, maquilhagens elaboradas e momentos de ternura em família, fica claro que, para Liliana Filipa, o Halloween é mais do que uma celebração: é uma oportunidade de criar memórias felizes e inspirar quem a segue.