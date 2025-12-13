Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

A ex-concorrente do Secret Story escolheu as Dolomitas, em Itália, para celebrar o aniversário do filho Santiago. Liliana Filipa partilhou nas redes sociais registos da viagem, onde surge acompanhada pelos dois filhos.

Liliana Filipa escolheu celebrar o aniversário do filho Santiago de forma especial e inesquecível. A ex-concorrente do Secret Story viajou para as Dolomitas, em Itália, acompanhada pelos dois filhos, Santiago e Ariel.

Num carrossel de fotografias publicado no Instagram no passado dia 12 de dezembro, sexta-feira, a empresária surge ao lado dos filhos, prontos para a aventura na neve.

Na legenda, Liliana Filipa escreveu: «Aqui vamos nós!!! ✈️ A criar memórias juntos, pelo 2.º ano viajamos nesta data para celebrar o aniversário do nosso Santiiii 🧸💞»

Esta é a segunda vez consecutiva que a família viaja nesta época para marcar o aniversário de Santiago. A região montanhosa das Dolomitas é um dos destinos mais procurados durante o período natalício, permitindo à empresária e aos filhos desfrutarem de dias de descanso na neve antes do Natal.