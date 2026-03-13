Liliana Filipa «foge» de Portugal e refugia-se no paraíso que todos querem visitar: e foi com uma companhia especial!

Liliana Filipa fugiu do frio de Portugal e rumou a um destino de praia que deixa qualquer um com inveja. Veja as fotos de suster a respiração.

Liliana Filipa decidiu aproveitar os últimos dias de inverno para «fugir» de Portugal e rumar ao calor! A ex-concorrente do Secret Story está num dos destinos mais paradisíacos do Mundo, em companhia muito especial!

No Instagram, Liliana Filipa tem partilhado vários registos naquele destino: São Tomé e Príncipe. A influencer viajou com uma amiga e com os dois filhos, Ariel e Santi, de sete e seis anos.

Os registos fotográficos que tem divulgado nas redes sociais são de fazer inveja a qualquer um, mas são as imagens carinhosas que partilha com os miúdos e também as fotos ousadas em que exibe o corpo escultural na praia que têm roubado todas as atenções.