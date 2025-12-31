Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Liliana Filipa partilha fotos no Brasil, em família, mas há um detalhe que não passa despercebido.

Liliana Filipa trocou o frio pelo sol do Brasil e as redes sociais não perdoaram o detalhe. A empresária e ex-concorrente partilhou, na passada terça-feira, 30 de dezembro, um carrossel de fotografias da viagem tropical, mas a ausência de alguém especial não passou despercebida.

Nas imagens publicadas, Liliana Filipa surge em momentos escaldantes ao lado dos filhos, Santi e Ariel, e de alguns amigos. Mais uma vez, a viagem foi feita sem Daniel Gregório.

«Aqui é Brasil 🇧🇷. mar, lancha, churrasco, família & amigos <3», escreveu a empresária na legenda.