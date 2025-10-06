Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Liliana termina o noivado com o noivo Zé em direto para ficar ao lado de Fábio. Eis as imagens mais marcantes da noite

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais intensos da temporada. Em direto, Liliana tomou uma decisão surpreendente e anunciou o fim do noivado com Zé. Recorde-se que a jovem tinha ficado noiva na gala de estreia e este é o se segredo dentro do programa.

Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a decisão surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.

A concorrente justificou que no domingo passado, teria prometido ao noivo Zé, perante Portugal inteiro, que iria afastar-se de Fábio e tal não aconteceu. E por isso, decidiu tomar uma decisão.

Liliana revelou ainda que não esperava criar uma ligação tão forte com o colega: “Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse.” No confessionário, e em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que emocionou o público: “O melhor para mim é pôr um ponto final.”

Determinada, a concorrente concluiu que pela primeira vez escolheu pensar em si própria: “Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.” Um momento de coragem que promete marcar a história desta edição do Secret Story 9.

Fábio foi chamado ao confessionário e apoiou a amiga especial. De notar que os dois dão um abraço assim que a conversa termina. Enquanto percorrem o corredor da casa, Liliana e Fábio são filmados a terem um gesto de carinho um com o outro.

Percorra a galeria e veja as imagens mais marcantes da noite.