Ao Minuto
10:51
03:13
Marisa Susana deixa colegas a rir à gargalhada com calinada hilariante: «Nem sei o que isso é!»
10:45
De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão
10:22
01:10
«Achas que fizeste bem?»: Leandro começa a manhã a picar Pedro Jorge. E o motivo é inusitado
10:19
03:36
Bruno faz monólogo no jardim. E é implacável com concorrente: «Quem esteve mal foste tu...»
09:46
O escândalo continua. Catarina Miranda expõe Afonso em carta aberta: «Para outras coisas não te faltou tempo»
01:35
02:11
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
01:20
05:37
Gritos e acusações! Sara e João Ricardo já não se entendem: «Gravíssimo seria se isso acontecesse!»
01:12
01:07
Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»
01:00
01:35
A ferver! João Ricardo e Pedro Jorge trocam insultos e acusações: «Anda aqui a brincar com mulheres!»
00:40
02:58
Bate-boca aceso! Bruno e Marisa Susana 'pegam-se' após Especial: «Fazes o jogo da Liliana!»
00:15
03:35
Amizade por um fio! Marisa Susana e Leandro trocam acusações e a casa 'explode': «Mete-o debaixo de um comboio»
23:20
02:55
Alerta vermelho. Leandro quebra pedido da Voz e colegas ficam em fúria: «Desnecessário!»
22:52
10:36
Tensão após o Especial entre Marisa Susana e Bruno Simão: «É não suportar a tua respiração»
22:28
03:07
Bruno Simão no limite com Marisa Susana: «Não a suporto (...) prefiro uma nomeação direta»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Marisa Susana deixa colegas a rir à gargalhada com calinada hilariante: «Nem sei o que isso é!»
Há 2 min
De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão
Há 8 min
Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca
Há 28 min
«Achas que fizeste bem?»: Leandro começa a manhã a picar Pedro Jorge. E o motivo é inusitado
Há 31 min
Bruno faz monólogo no jardim. E é implacável com concorrente: «Quem esteve mal foste tu...»
Há 34 min
O escândalo continua. Catarina Miranda expõe Afonso em carta aberta: «Para outras coisas não te faltou tempo»
Há 1h e 7min
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
Hoje às 01:35
Gritos e acusações! Sara e João Ricardo já não se entendem: «Gravíssimo seria se isso acontecesse!»
Hoje às 01:20
Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»
Hoje às 01:12
Mais Vistos
02:55
Alerta vermelho. Leandro quebra pedido da Voz e colegas ficam em fúria: «Desnecessário!»
Ontem às 23:20
05:27
Mistério resolvido! Marisa Susana desvenda o segredo mais bem guardado do Desafio Final
Ontem às 23:00
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens
1 jun, 10:01
Notícias
De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão
Há 8 min
Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca
Há 28 min
O escândalo continua. Catarina Miranda expõe Afonso em carta aberta: «Para outras coisas não te faltou tempo»
Há 1h e 7min
Opinião
Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»
Hoje às 01:12
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
12 jun, 01:30
EXCLUSIVOS
02:11
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
Hoje às 01:35
01:46
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
12 jun, 01:30
02:15
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
8 jun, 19:00
FORA DA CASA
Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca
Há 28 min
O que não se via na televisão? Liliana denuncia comportamento de Afonso depois de terminar com Catarina Miranda
Ontem às 18:15
Um dos casais mais acarinhados de sempre dos realities volta a derreter os fãs com gesto romântico em direto
Ontem às 17:26
Isabel Figueira surpreende ao falar da experiência nos reality shows da TVI: «Fiquei um bocadinho assustada»
Ontem às 16:55
TVI Reality
02:11
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
Hoje às 01:35
Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita
Ontem às 15:46
Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»
Ontem às 15:18
Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»
Ontem às 14:26
Outros Sites
Catarina Miranda acusa Afonso Leitão: "Nunca estiveste comigo por amor, mas apenas por interesse"
Há 15 min
selfie
Jéssica Vieira desvenda detalhes sobre o novo namorado: «Era esta a pessoa que procurava há muito tempo. E estava tão perto»
Há 1h e 17min
tvi